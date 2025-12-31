Omicidio di Rob Reiner e della moglie bloccata la diffusione dei referti medici

Un ordine del tribunale di Los Angeles, richiesto dal Dipartimento di Polizia, ha temporaneamente vietato la diffusione dei referti medici relativi alla morte del regista Rob Reiner e della sua moglie Michele Singer. La misura mira a tutelare la privacy delle parti coinvolte mentre proseguono le indagini. La vicenda rimane sotto attenzione pubblica, nel rispetto delle procedure giudiziarie e della riservatezza dei dati medici.

(Adnkronos) – Un ordine del tribunale richiesto dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha bloccato la diffusione di tutti i referti medici legati alla morte del regista Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer. Lo ha reso noto l'Ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Secondo quanto riportato dai media Usa, l'ufficio.

