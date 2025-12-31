Omicidio Antonio Natale a Caivano niente domiciliari per Gennaro Pacilio | il killer resta in carcere

Resterà in carcere Gennaro Pacilio, indicato dagli inquirenti come l'esecutore materiale dell'omicidio di Antonio Natale, il giovane di 22 anni attirato in una trappola e ucciso nell'ottobre del 2021 a Caivano, nel quartiere Parco Verde. La seconda sezione penale della Corte di Assise di Napoli, presieduta da Concetta Cristiano, ha infatti respinto l'istanza di concessione.

