Omicidi inchieste giudiziarie e scontri di piazza | un anno di cronaca in Lombardia Il racconto del 2025

Il 2025 in Lombardia è stato segnato da eventi di cronaca nera, tra omicidi, inchieste giudiziarie e scontri pubblici. Questo resoconto offre una panoramica sobria e accurata delle principali vicende che hanno caratterizzato l’anno, evidenziando le realtà più delicate e complesse che hanno attraversato la regione. Un’analisi obiettiva degli avvenimenti che hanno inciso sulla società lombarda nel corso di questo anno.

Racconti di sofferenza, aggressioni e disperazione, tragedie in famiglia, femminicidi: la cronaca nera ha segnato profondamente il 2025 in Lombardia. Ecco i casi più dolorosi che hanno colpito non solo la regione, ma l'intera Italia. Lite domestica a Bovisio Masciago: compagno ucciso a coltellate. Stella Boggio, 33 anni, è accusata di omicidio volontario dopo aver ferito a morte il compagno Marco Magagna, 38 anni, in un contesto di rapporti definiti "tossici" La notte tra il 6 e il 7 gennaio 2025 una lite domestica finisce in tragedia a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Stella Boggio, 33 anni, colpisce con un coltello al petto il compagno Marco Magagna, 38 anni, che muore poco dopo.

