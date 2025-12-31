Ombre e orizzonti storie personali e impegno civile L’arte politica di Patrizio Raso

Patrizio Raso, nato a Polistena nel 1978, unisce nelle sue opere temi di ombre e orizzonti, storie personali e impegno civile. La sua arte politica si esprime attraverso un linguaggio sobrio e riflessivo, che invita alla riflessione senza eccessi emotivi. In questa intervista, esploreremo il suo percorso artistico e i messaggi che intende trasmettere, offrendo uno sguardo autentico sulla sua visione e il suo impegno.

Nome e cognome: Patrizio Raso Luogo e anno di nascita: Polistena (RC) 1978 Gallerie di riferimento e contatti social: FB IG L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Com'è organizzata la tua giornata? Non ho rituali preordinati. Mi capita spesso di svegliarmi molto presto, in queste prime ore della giornata, ancora nel silenzio della notte, talvolta leggo, ma soprattutto penso e rielaboro quello su cui sto lavorando. Il pomeriggio lo dedico alla parte operativa e organizzativa dei progetti in corso e incontro il gruppo Wurmkos con cui lavoro da dieci anni e dove uso una metodologia che si attua attraverso un dialogo aperto e condiviso.

