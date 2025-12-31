Omaggio pubblico al ministro che senza tante smancerie ha riportato i conti entro i binari
Dopo l’approvazione della legge di bilancio in Parlamento, desidero dedicare un breve riconoscimento a un ministro che, senza proclami, ha saputo riportare i conti pubblici in equilibrio. Probabilmente già tornato nella sua casa in provincia di Varese, ha agito con discrezione e determinazione, senza cercare l’attenzione o i riconoscimenti pubblici. Un esempio di dedizione silenziosa, lontano da enfasi e clamori.
Finito lo spettacolo in Parlamento della legge di bilancio, mi permetto di chiamare sul palco per un omaggio pubblico un tipo che scommetto è già sparito dalla scena, infilandosi nella sua casa in provincia di Varese senza pretendere che qualcuno gli dica bravo. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia. È il classico lombardo delle valli. Lavora, sta in bottega, non sta sull'uscio del negozio a mostrarsi con il farfallino da gagà della politica. Zero chiacchiere. È stato, senza dubbio, il miglior ministro del governo Meloni di questo 2025. Se qualche collega vuole contendergli il primato, intanto si metta in scia imparando il metodo: lasciare che ad aprire la pista della fiducia e del consenso, qui e all'estero, sia la Meloni, e nel frattempo darsi da fare non sulla passerella ma sul banco di lavoro, senza chiasso, senza casini, tirando diritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
