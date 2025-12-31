Oltre 500 neonazisti si sono radunati alla Pro loco di Lonate Pozzolo una consigliera | Non sapevamo è gravissimo

Lo scorso 15 novembre, nella sede della Pro loco di Lonate Pozzolo, si è svolto un raduno di oltre 500 neonazisti del gruppo Hammerskins. La presenza di questi estremisti ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, anche perché alcune persone, tra cui una consigliera, hanno dichiarato di non essere state informate in anticipo sull’evento. La vicenda solleva questioni sulla gestione di tali assemblee e sulla sicurezza pubblica.

