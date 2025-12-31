Oltre 350.000 russi morti ritmo mai visto prima La battaglia sui caduti
Negli ultimi dieci mesi, il conflitto in Ucraina ha causato oltre 350.000 vittime tra i militari russi, un bilancio senza precedenti. La BBC analizza la situazione, evidenziando come Mosca abbia gestito le perdite senza ricorrere a una mobilitazione generale. Questa dinamica testimonia la complessità e la gravità del conflitto, influenzando la stabilità e la sicurezza nella regione.
La ricostruzione della «Bbc» prende in esame gli ultimi 10 mesi di conflitto. Ma Mosca ha compensato le perdite anche senza una mobilitazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
«Oltre 350.000 russi morti a un ritmo mai visto prima» La battaglia sui numeri di chi è caduto sul campo.
Ucraina, «oltre 350.000 russi morti a un ritmo mai visto prima» La battaglia sui numeri dei caduti - La ricostruzione della «Bbc» prende in esame gli ultimi 10 mesi di conflitto. msn.com
