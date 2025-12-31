Oltre 350.000 russi morti ritmo mai visto prima La battaglia sui caduti

Negli ultimi dieci mesi, il conflitto in Ucraina ha causato oltre 350.000 vittime tra i militari russi, un bilancio senza precedenti. La BBC analizza la situazione, evidenziando come Mosca abbia gestito le perdite senza ricorrere a una mobilitazione generale. Questa dinamica testimonia la complessità e la gravità del conflitto, influenzando la stabilità e la sicurezza nella regione.

La conta dei morti tra russi e ucraini e il dilemma tra chi sia più fesso o più cattivo - Nel conto ilare dei sostenitori della Grande Russia, la stessa orribile catasta di morti e feriti, più di un milione e duecentomila uomini, è una conferma dell'ideale, così come il numero di morti sov ... ilfoglio.it

Guerra in Ucraina: morti oltre 150mila soldati russi, ma si stimano molte più perdite - Mediazona, insieme alla Bbc e a volontari, mantiene un elenco dei militari russi uccisi nella guerra su larga scala in Ucraina. msn.com

Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella capitale ucraina, Kiev, e nelle aree circostanti dopo i nuovi massicci raid aerei russi. Lo ha riferito la compagnia energetica Dtek "Il primo raid ha lasciato senza elettricità oltre 700.000 clienti questa - facebook.com facebook

Russia: il fondatore di Telegram Pavel Durov afferma di avere oltre cento figli biologici x.com

