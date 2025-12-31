Oltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in Abruzzo nel 2025

Nel 2025, Plastic Free onlus ha rimosso oltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti in Abruzzo. Dal 2019, l’organizzazione di volontariato si impegna attivamente nella lotta all’inquinamento ambientale, contribuendo alla tutela delle risorse naturali della regione. Questo risultato evidenzia l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione e intervento portate avanti nel territorio, rafforzando l’impegno per un ambiente più pulito e sostenibile.

Il 2025 è stato un anno di grandi risultati per Plastic Free onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica.

