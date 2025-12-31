Oltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in Abruzzo nel 2025

Da chietitoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Plastic Free onlus ha rimosso oltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti in Abruzzo. Dal 2019, l’organizzazione di volontariato si impegna attivamente nella lotta all’inquinamento ambientale, contribuendo alla tutela delle risorse naturali della regione. Questo risultato evidenzia l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione e intervento portate avanti nel territorio, rafforzando l’impegno per un ambiente più pulito e sostenibile.

Il 2025 è stato un anno di grandi risultati per Plastic Free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica.?Plastica rimossa dall’ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e ordinanze per la tutela del territorio  nell'anno che ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

oltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in abruzzo nel 2025

© Chietitoday.it - Oltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in Abruzzo nel 2025

Leggi anche: Campania: nel 2025 oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi

Leggi anche: Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Plastic Free Abruzzo, oltre 13 tonnellate di rifiuti rimossi e 16 Comuni virtuosi; Lazio: Nel 2025, oltre 36 tonnellate di plastica e rifiuti raccolte Viterbo tra i 6 Comuni Plastic Free; Plastic Free: 16 Comuni Abruzzesi certificati Plastic Free, 13 tonnellate di plastica rimosse nel 2025; Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria.

oltre 13 tonnellate plasticaOltre 13 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in Abruzzo nel 2025 - Un anno di grandi risultati per Plastic Free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica ... chietitoday.it

oltre 13 tonnellate plasticaLombardia: Nel 2025, oltre 57 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi e 10 Comuni Plastic Free - Plastica rimossa dall'ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e nuove reti di collaborazione. ticinonotizie.it

oltre 13 tonnellate plasticaPuglia: Nel 2025, oltre 60 tonnellate di plastica e rifiuti rimosse e 12 Comuni Plastic Free - Con centinaia di eventi ambientali, migliaia di volontari attivi e un numero crescente di Comuni coinvolti, il 2025 è stato un anno di straordinario impegno per Plastic Free Onlus in Puglia. zeroventiquattro.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.