Oliva ascolana star nel mondo | Ma questo marchio va difeso
L’oliva ascolana, riconosciuta come prodotto Dop, rappresenta un’eccellenza della cucina italiana, tutelata e valorizzata dal Consorzio di tutela del Piceno Dop. Questa specialità, apprezzata sia in Italia che all’estero, richiede attenzione e rispetto per preservarne l’autenticità e la qualità. Difendere questo marchio significa tutelare un patrimonio gastronomico che rappresenta la tradizione e l’identità del territorio.
La cucina italiana è patrimonio Unesco e tra le specialità nazionali va assolutamente annoverata l’oliva all’ascolana, protetta già da alcuni anni dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, presieduto da Primo Valenti. Valenti, come è nata l’idea di tutelare l’oliva ascolana? "Nel corso del tempo la coltivazione dell’oliva ascolana del Piceno ha rappresentato una risorsa fondamentale per l’economia agricola locale, fino a ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine protetta (Dop) nel 2005. Questo prestigioso marchio garantisce che le olive siano prodotte, lavorate e trasformate esclusivamente nell’area geografica designata, nel rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
