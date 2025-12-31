Oliva ascolana star nel mondo | Ma questo marchio va difeso

L’oliva ascolana, riconosciuta come prodotto Dop, rappresenta un’eccellenza della cucina italiana, tutelata e valorizzata dal Consorzio di tutela del Piceno Dop. Questa specialità, apprezzata sia in Italia che all’estero, richiede attenzione e rispetto per preservarne l’autenticità e la qualità. Difendere questo marchio significa tutelare un patrimonio gastronomico che rappresenta la tradizione e l’identità del territorio.

