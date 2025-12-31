Oggi Google ha una piccola sorpresa per la fine dell’anno

Ogni 31 dicembre, Google celebra la fine dell’anno con un Doodle speciale. Se desiderate rivedere le animazioni o i temi passati, esistono metodi semplici per recuperarli e consultarli in qualsiasi momento. In questa guida, vi spiegheremo come accedere ai Doodle storici e scoprire le novità di oggi, offrendo un modo pratico per rivivere i momenti più significativi delle celebrazioni annuali.

