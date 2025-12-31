Offida presenta il bilancio | Polo 0-6 cultura e sport

Il Comune di Offida ha presentato il bilancio di fine anno relativo al nuovo Polo 0-6 anni, dedicato a cultura e sport. Durante la riunione, il capogruppo Stefano D’Angelo ha sottolineato l’efficacia del lavoro di squadra, evidenziando i risultati raggiunti grazie a un impegno condiviso e consolidato. La relazione riflette l’attenzione dell’amministrazione verso lo sviluppo delle attività per i più piccoli nel rispetto delle priorità del territorio.

Presentato nel nuovo Polo 0-6 anni il bilancio di fine anno del Comune di Offida. Il capogruppo Stefano D’Angelo ha evidenziato il lavoro di squadra svolto con competenza e compattezza. Il vicesindaco Davide Butteri, con delega al patrimonio e alle opere pubbliche, ha rimarcato l’impegno nel trasformare le idee in risposte concrete, mantenendo insieme struttura, sicurezza e futuro. Nonostante i tagli del Governo, ha sottolineato come "non abbiamo toccato il sociale, pur dovendo ridurre qualcosa sulla manutenzione senza lasciare indietro il territorio". L’assessore Isabella Bosano ha posto al centro il Polo 0-6: "Non solo una struttura nuova e bella, ma un modello educativo integrato tra nido e infanzia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

