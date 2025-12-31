Ocean’s 14 riporta il cast originale della celebre saga di Steven Soderbergh, con George Clooney che sottolinea come, nonostante il tempo passato, i protagonisti sappiano ancora come riuscire nell’impresa. La conferma dei volti storici anticipa un ritorno atteso dagli appassionati, mantenendo fede alla tradizione di un cast affiatato e di una narrazione coinvolgente. La pellicola è in fase di produzione e promette di riproporre l’atmosfera distintiva della serie.

La star premio Oscar conferma la presenza dei protagonisti principali della saga di Steven Soderbergh che tornerà presto sul grande schermo. George Clooney sta lavorando per riunire la squadra del primo film del franchise di Steven Soderbergh, Ocean's Eleven, nonostante siano passati venticinque anni dall'uscita del primo film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2001. Ocean's 14 sarebbe in fase di lavorazione e sul set dovrebbero tornare i principali protagonisti del primo film, riuniti proprio da George Clooney, che nel franchise interpreta proprio Danny Ocean, leader del gruppo di rapinatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ocean’s 14: torna il cast originale, George Clooney: “Siamo più vecchi ma sappiamo ancora come farla franca"

