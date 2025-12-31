Occhio al campanello d’allarme Madre e figlia morte avvelenate cosa nasconde la tavola | rischi errori e cibi killer

Un tragico episodio di avvelenamento ha causato la morte di madre e figlia a Campobasso, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. In un momento in cui le famiglie si preparano ai cenoni di fine anno, è importante conoscere i rischi legati a errori e alimenti potenzialmente pericolosi. Analizziamo cosa può nascondersi dietro la tavola per evitare tragedie simili.

La morte improvvisa di una madre e di sua figlia all'ospedale Cardarelli di Campobasso ha scosso l'opinione pubblica proprio mentre l'Italia si prepara ai cenoni di fine anno, tra tavole imbandite e tradizioni che si ripetono. Una tragedia che non resta confinata alla cronaca locale, ma che diventa un monito nazionale, soprattutto alla vigilia del 31 dicembre, quando il desiderio di festeggiare rischia di far abbassare la guardia su ciò che portiamo in tavola. A richiamare tutti a una riflessione profonda è l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum, che all'Adnkronos Salute ha spiegato come questo caso "impone una riflessione profonda proprio alla vigilia dei cenoni di fine anno.

