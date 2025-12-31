Oaktree Inter la proprietà sogna in grande | vuole una rosa da 1 miliardo di valore! L’obiettivo

Oaktree Inter mira a rafforzare la propria rosa di calciatori, con l’obiettivo di raggiungere un valore complessivo di un miliardo di euro. La proprietà ha in programma investimenti mirati e strategie di crescita per la prossima stagione, puntando a consolidare la posizione del club nel panorama internazionale. Un progetto ambizioso che riflette la volontà di sviluppare un team competitivo e di valore sul lungo termine.

Inter News 24 per la prossima estate e per il futuro. La missione dettata dalla proprietà californiana è chiara e ambiziosa: trasformare l’ Inter in una potenza finanziaria e tecnica dal valore complessivo di un miliardo di euro. L’obiettivo di Oaktree non è puramente simbolico, ma risponde a una precisa logica di mercato: accrescere il valore degli asset, intesi come parco giocatori, per massimizzare il potenziale incasso in un’eventuale futura cessione del club. Secondo l’analisi approfondita proposta dalla Gazzetta dello Sport, che riprende i dati dell’autorevole Football Benchmark, la strada è tracciata ma richiede ancora un salto di qualità importante per entrare nell’olimpo del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

