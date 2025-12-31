NXT 30.122025 Sfondata la barricata del 2025

Il 30 dicembre 2025 segna la fine di un anno ricco di eventi e sfide. Zona Wrestling vi ringrazia per averci accompagnato in questa avventura e vi augura un 2026 all’insegna della serenità e delle nuove opportunità. Restate con noi per continuare a seguire le novità e gli approfondimenti del mondo del wrestling nel nuovo anno. Buon anno a tutti.

Ciao Bro di Zona Wrestling, il 2025 è terminato, è stato uno spasso e auguro a tutti voi un 2026 migliore. Hoka Hey!!! NXT North American Championship Match: Ethan Page(c) vs Moose (4 5) Già solo le entrate di questi 2 gasano e continuo a chiedermi perchè Mike Rome sia a NXT, ma dopotutto ha senso che il miglior ring announcer al mondo stia nello show migliore al mondo. Ethan manco lo fa finire che attacca a sorpresa Moose, venendo punito a sua volta da una Spear. All Ego sfrutta la rabbia dell'avversario per farlo schiantare contro i gradoni, provocando un danno al braccio sinistro di Moose. The Face of the Franchise al 50% delle sue forze riesce ugualmente a connettere uno Slam, una Powerbomb e un Big Boot.

