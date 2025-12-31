Nuzzo e Di Biase | la biografia

Nuzzo e Di Biase, attivi da oltre 20 anni, sono una coppia di comici italiani noti per il loro stile originale e surreale. La loro collaborazione ha portato a un linguaggio distintivo, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Con un percorso consolidato, hanno saputo sperimentare e perfezionare un approccio umoristico che li rende riconoscibili nel panorama dello spettacolo italiano.

foto di Riccardo Ghilardi CAMPOBASSO – Corrado Nuzzo e Maria Di Biase da più di 20 anni lavorano in coppia: insieme hanno sperimentato e affinato uno stile comico molto personale ed originale che mette d'accordo un largo successo di pubblico con un'ottima critica, distinguendosi per l'uso di un linguaggio surreale che è diventato ormai il loro marchio di fabbrica. Come autori e interpreti spaziano dal teatro comico a quello drammatico, dall'esperienza radiofonica a quella televisiva e cinematografica. Iniziano la loro carriera televisiva insieme nel 2004 partecipando a diverse edizioni di Mai dire con la Gialappa's Band e dal 2010 fino al 2022 hanno fatto parte del cast fisso di Zelig.

