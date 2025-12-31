Nutella party e festa in piazza per l’Epifania

Il 6 gennaio, in piazza Sacconi a Bibbiena, si svolgerà il tradizionale Nutella party e festa in piazza per l’Epifania. Un’occasione per condividere momenti conviviali e celebrare l’arrivo della Befana con attività e dolci tipici. L’evento rappresenta un’opportunità per tutta la comunità di ritrovarsi e vivere insieme questa ricorrenza.

Conto alla rovescia per la festa della Befana che si terrà il 6 gennaio in piazza Sacconi a Bibbiena. Alle ore 14.30 apriranno i mercatini con numerose bancarelle che offriranno ai visitatori numerosi prodotti, tra cui anche eccellenze del territorio. Non mancherà la musica dal vivo e intrattenimento per i bambini, che potranno qui passare alcune ore in allegria. Alla festa saranno presenti anche i vigili del fuoco e ci sarà la possibilità di visitare i mezzi presenti in piazza accompagnati dalle spiegazioni offerte dai pompieri. Il clou della festa sarà l'arrivo della Befana che distribuirà calze a tutti i bambini presenti alla manifestazione.

