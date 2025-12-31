Nuovo piazzale per l’Eremo Il taglio del nastro delle Celle in tempo per l’anno francescano

È stato completato il nuovo piazzale dell’Eremo de Le Celle a Cortona, un intervento di riqualificazione volto a valorizzare uno dei principali siti storici e religiosi della città. I lavori sono stati conclusi in tempo per l’inizio dell’anno francescano, offrendo un nuovo spazio più accogliente e funzionale per visitatori e pellegrini.

CORTONA Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione del piazzale della chiesa dell’ Eremo de Le Celle, uno dei luoghi simbolo del patrimonio religioso e storico di Cortona. L’intervento, promosso e realizzato dal Comune, ha riguardato la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione dello spazio antistante la chiesa e della rampa di collegamento con la strada comunale. Nel dettaglio, le opere hanno previsto la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra serena, scelta per uniformare l’intero piazzale e garantire maggiore decoro e durabilità. È stato inoltre riqualificato il muretto perimetrale con l’installazione di una nuova ringhiera in ferro battuto, mentre la rampa di accesso è stata completamente ripavimentata, migliorando la fruibilità e la sicurezza del percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

