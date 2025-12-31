Nuovo ospedale di Vasto Marsilio e Verì | Una vittoria per tutto il territorio

L’imminente pubblicazione del bando di gara per il nuovo ospedale di Vasto segna un passo importante per il territorio. Questa tappa testimonia l’impegno di tutti gli attori coinvolti nel processo, riconoscendo la loro dedizione e professionalità. Il progetto rappresenta un investimento strategico per migliorare l’assistenza sanitaria locale e rafforzare i servizi pubblici. Un risultato che apre nuove prospettive per la comunità di Vasto e dintorni.

"La prossima pubblicazione del bando di gara per il nuovo ospedale di Vasto rappresenta un risultato che premia la perseveranza e la professionalità di quanti hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo traguardo". A dirlo sono il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e.

NUOVO OSPEDALE VASTO: AL VIA GARA DA 150 MILIONI, "ADESSO SI VA VELOCI"

Bandita la gara per il nuovo ospedale di Vasto - La Asl Lanciano Vasto Chieti ha bandito la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto pubblicando la delibera che ufficializza la scelta di espletare la fase di affidamento in hou ... msn.com

