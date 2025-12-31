Nuovo ospedale di Vasto gara bandita | investimento strategico per la sanità abruzzese

È stata pubblicata la gara d’appalto per il nuovo ospedale di Vasto, un investimento strategico per la sanità abruzzese. Il progetto, finanziato con fondi statali e regionali, prevede tempi certi e un ruolo importante nel sistema sanitario locale. L'iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari nella regione e garantire un’assistenza più efficace alla popolazione.

Chieti - Pubblicata la gara d'appalto per il nuovo presidio ospedaliero di Vasto: progetto integrato, fondi statali e regionali, tempi certi e ruolo chiave nel sistema sanitario È ufficialmente partita la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha infatti pubblicato la delibera che avvia la procedura di affidamento, optando per la formula in house prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di accelerare i tempi e garantire maggiore controllo sull'intervento. L'operazione si configura come un appalto integrato, che prevede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

