Nuovo Isee 2026 come cambia il calcolo con la Manovra e chi ci guadagna per i bonus

Con la Manovra 2026, il calcolo dell'Isee subirà modifiche che influiranno sull'accesso ai bonus sociali e alle agevolazioni per le famiglie. Le nuove disposizioni mirano a rendere più semplice e trasparente il procedimento, favorendo le categorie più deboli. Questo aggiornamento interesserà soprattutto i proprietari di casa e le famiglie numerose, che potranno beneficiare di criteri più favorevoli per usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa.

