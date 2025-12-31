Un ecografo di ultima generazione è stato donato all’ospedale San Luca, dove verrà impiegato dalla Medicina interna per avviare un nuovo servizio dedicato alle visite di post-dimissione. Questa iniziativa mira a migliorare la continuità delle cure e a garantire un’assistenza più completa ai pazienti, rafforzando l’offerta sanitaria dell’ospedale nel rispetto delle normative e delle best practice.

Un ecografo di ultima generazione è stato donato all’ospedale San Luca e verrà utilizzato dalla Medicina interna per un nuovo servizio in via d’attivazione, l’ambulatorio per la post dimissione. Il nuovo macchinario è stato ufficialmente consegnato ieri mattina, alla presenza del sindaco Mario Pardini e del consigliere incaricato alla sanità Alessandro Di Vito, da parte di Samuele Guerrucci e Maicol Pascale, rispettivamente titolare e direttore operativo di Adamanti - studi odontoiatrici. Ad accogliere gli amministratori e i rappresentanti di Adamanti è stato il direttore dell’ospedale di Lucca Francesco Puggelli che, a nome di tutto il personale ha ringraziato il gruppo per aver deciso di donare questo ecografo di elevata qualità, che consentirà di migliorare ulteriormente la dotazione strumentale del “San Luca” e quindi l’assistenza dei pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ecografo in dono “Apriremo l’ambulatorio di post-dimissioni“

