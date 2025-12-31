Nuovo difensore Milan Kim Bayern a due condizioni Ma occhio ad un pallino di Tare
Il Milan valuta l'acquisto di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, per rinforzare il reparto difensivo. Tuttavia, l'operazione potrebbe dipendere da due condizioni specifiche. Intanto, resta vivo l'interesse di Tare, che potrebbe influenzare le mosse di mercato dei rossoneri. La situazione si evolve, e le prossime settimane saranno decisive per capire se si concretizzerà questa possibilità.
Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato, potrebbe tornare su Kim Min-Jae, classe 1996, del Bayern Monaco. Il sudcoreano ex Napoli, però, non è l'unico sulla lista del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Kim, il Bayern apre alla cessione: il Milan ci pensa per giugno – GdS; Torna di moda Kim per il Milan. Tra le alternative per la difesa emerge anche Luiz Felipe; Mercato Milan: ok attacco e difesa, ma non va dimenticata la fascia destra; Kim in orbita Milan? Retroscena e dettagli, Tare ci ha provato a queste condizioni. No del Bayern Monaco.
Cercasi difensore: rispunta Kim, mentre l'ultima idea è un ex Lazio - Dopo le manovre in attacco il Milan lavorerà per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, che ricordiamo dover essere esperto e duttile, quindi in ...
Milan: i tifosi sognano Kim ma Tare valuta Luiz Felipe, nuova tempesta social all'orizzonte - Kim è la prima scelta dei tifosi del Milan ma l'operazione col Bayern è complessa, il d.
Dopo l'attaccante, il difensore. La Gazzetta: "Rispunta Kim per la difesa. Luiz Felipe, l'ultima idea" - Dopo aver preso l'attaccante, in attesa di capire anche cosa succederà con Christopher Nkunku, il Milan è al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un ...
Il #Torino cerca un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio: sfumato #Marianucci, l'ultima idea porta alla #PremierLeague #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - facebook.com facebook
. @acmilan, casting per il nuovo difensore centrale: i tre nomi in rosso sul taccuino di #Tare - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
