nuovo difensore milan kim bayern a due condizioni ma occhio ad un pallino di tare

Il Milan valuta l'acquisto di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, per rinforzare il reparto difensivo. Tuttavia, l'operazione potrebbe dipendere da due condizioni specifiche. Intanto, resta vivo l'interesse di Tare, che potrebbe influenzare le mosse di mercato dei rossoneri. La situazione si evolve, e le prossime settimane saranno decisive per capire se si concretizzerà questa possibilità.

Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato, potrebbe tornare su Kim Min-Jae, classe 1996, del Bayern Monaco. Il sudcoreano ex Napoli, però, non è l'unico sulla lista del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Kim, il Bayern apre alla cessione: il Milan ci pensa per giugno – GdS; Torna di moda Kim per il Milan. Tra le alternative per la difesa emerge anche Luiz Felipe; Mercato Milan: ok attacco e difesa, ma non va dimenticata la fascia destra; Kim in orbita Milan? Retroscena e dettagli, Tare ci ha provato a queste condizioni. No del Bayern Monaco.

