Nuovo aumento ingiustificato dei pedaggi autostradali Ma la colpa non è certo della Consulta

Ogni inizio anno porta con sé l’aggiornamento dei pedaggi autostradali, una prassi prevista dal sistema. Tuttavia, recentemente si è verificato un aumento che ha sollevato molte critiche e preoccupazioni tra gli utenti. È importante chiarire che questa variazione non è attribuibile alla Consulta, ma deriva da fattori normativi e contrattuali. In questa occasione, analizziamo le ragioni di questo incremento e le sue implicazioni per i cittadini.

