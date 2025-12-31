Nuovi punti luce in via De Gasperi a Sant’Anna

Il Comune di Lucca ha completato l’ampliamento dell’illuminazione pubblica in via De Gasperi a Sant’Anna. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la visibilità nell’area, contribuendo alla qualità urbana del quartiere. I nuovi punti luce rappresentano un intervento mirato a valorizzare la zona e a garantire un ambiente più sicuro per residenti e passanti.

Nuovi punti luce in via De Gasperi a S. Anna: il Comune di Lucca ha da poco definito l'ampliamento dell' illuminazione pubblica nella popolosa via del quartiere. Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l., che si occupa dell'illuminazione delle strade, aveva trasmesso nei mesi scorsi per l'approvazione il progetto esecutivo chiedendo l'autorizzazione a procedere per l'espletamento delle procedure finalizzate all'esecuzione di lavori resi necessari dal fatto che la zona è dotata di impianto di illuminazione realizzato con corpi illuminanti equipaggiati con vecchie lampade al sodio alta pressione e i cavi elettrici dei circuiti interrati risultano ormai non più sfilabili, poiché in alcuni tratti le tubazioni sono state danneggiate ed in altri i cavi sono direttamente posati privi di protezione.

