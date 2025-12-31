Nuovi computer allo Sportello Disabili Anffas

Lo Sportello Disabili di Anffas beneficia di nuovi computer e di un incarico per il coordinamento delle attività, nell’ambito delle iniziative di riqualificazione dell’area dell’ex Sanatorio, promosse dall’Amministrazione comunale. Questi interventi, seguiti alla recente riapertura dei solarium, rappresentano un passo importante per migliorare i servizi e favorire l’accessibilità nel quartiere, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio urbano e sociale della zona.

Passano dai nuovi computer dedicati allo Sportello disabili di Anffas e dall'assegnazione dell'incarico per coordinare le attività le azioni che rigenereranno il parco dell'ex Sanatorio attivate dall' Amministrazione comunale, che fanno seguito all'inaugurazione dello scorso ottobre dei solarium riportati al vecchio splendore con un investimento di alcune centinaia di migliaia di euro. Le nuove azioni di rigenerazione del parco, oltre a prevedere la realizzazione dei percorsi storici e la riqualificazione della vecchia serra, interventi al via da gennaio, contemplano anche l'assegnazione di un contributo per l'avvio di iniziative all'interno del Parco e la sua apertura al pubblico tutti i giorni.

Nuovi pc per lo sportello disabili di Anffas mentre proseguono le azioni per rigenerare il parco dell’ex Sanatorio a Legnano - Dopo l’inaugurazione dei solarium nel mese di ottobre, proseguono le azioni di rigenerazione del parco dell’ex Sanatorio che, oltre a prevedere la realizzaz ... settenews.it

