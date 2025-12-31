Nuove pensiline alle fermate Dopo 15 anni si rinnova il look del servizio di trasporto pubblico

Dopo quindici anni, le fermate del trasporto pubblico si aggiornano con nuove pensiline, migliorando comfort e sicurezza per i passeggeri. Insieme a questa novità, il Comune avvia una campagna informativa nei cinema per promuovere una città più accessibile ed ecologica. Un passo importante per rendere il servizio più efficiente e sensibilizzare la comunità sui temi della mobilità sostenibile.

Nuove pensiline per i bus (dopo 15 anni) e campagna informativa del Comune nei cinema per promuovere una città più accessibile ed ecologica. Prosegue l'impegno del Comune per una mobilità urbana sempre più efficiente, accessibile e sostenibile, attraverso una serie di interventi che interessano il trasporto pubblico, la micromobilità e la promozione di comportamenti virtuosi tra cittadini e visitatori. Avviati i lavori per la realizzazione di tre nuove pensiline del trasporto pubblico locale, per un investimento complessivo di 47.930 euro, collocate in punti strategici della città individuati sulla base dell'utilizzo e della frequenza.

