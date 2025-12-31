Nuove crepe sull’argine del Lamone

Per i residenti di Villanova di Bagnacavallo, le recenti crepe sull’argine del Lamone rappresentano una preoccupazione costante. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza dell’area e delle persone che vi abitano. È importante mantenere aggiornate le informazioni e intervenire tempestivamente qualora si rendessero necessarie misure di tutela.

Per i residenti di Villanova di Bagnacavallo le preoccupazioni relative allo stato dell’ argine del Lamone non si fermano. Anzi. A seguito dell’ennesimo rischio alluvione si sono sviluppate sulla parte dell’argine già riparato nel marzo scorso, delle nuove crepe. Profonde fino a un metro e settanta, larghe diverse centimetri, seguono il percorso di quelle formatesi nella primavera durante la piena risultata più grave rispetto a quella di Natale, poi riempite con la bentonite. La piena del 25 dicembre scorso ha di nuovo destabilizzato quell’equilibrio precario che si era nel frattempo formato. "Ho misurato la profondità calando il metro da muratore – spiega Nicola Borghesi, residente in una delle abitazioni alle spalle dell’argine –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nuove crepe sull’argine del Lamone" Leggi anche: Tecnologia giapponese al servizio della Romagna: a Villanova un sistema unico in Europa per il rinforzo dell'argine del Lamone Leggi anche: Schianto fra due auto. Paura sull’argine del Po Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "Nuove crepe sull’argine del Lamone" - Il Comitato di Villanova ha segnalato la presenza delle nuove fessurazioni dopo le forti piogge del periodo natalizio . msn.com

