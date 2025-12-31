Nuove concessioni a Lignano una diventerà spiaggia per cani

Il 31 dicembre, a Lignano Sabbiadoro, sono state assegnate sei nuove concessioni per la gestione delle spiagge. Tra queste, una sarà dedicata ai cani, offrendo un’area appositamente destinata ai nostri amici a quattro zampe. Queste nuove assegnazioni mirano a migliorare l’offerta balneare della località, garantendo servizi più diversificati e rispettosi delle esigenze di tutti i visitatori.

Sono state scelte l'ultimo giorno dell'anno le nuove sei concessioni per la gestione delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Si vanno a sommare a quelle assegnate meno di dieci giorni fa, il 22 dicembre, e da aggiudicare ne mancano ormai solo tre sulle sedici messe in palio in primavera, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Nuove concessioni a Lignano, una diventerà spiaggia per cani Leggi anche: Thailandia, i cani randagi festeggiano il Natale in spiaggia Leggi anche: Recco, nuove concessioni sul mare: spazio a beach volley e ittiturismi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Recco, nuove concessioni sul mare: spazio a beach volley e ittiturismi - Recco – Nelle pieghe del Pud, il Piano urbanistico di dettaglio, della città di Recco ci sono anche quattro nuove concessioni balneari. ilsecoloxix.it Scaduto il bando per le nuove concessioni balneari che andranno a incidere concretamente sull’assetto futuro della costa libera in contrada Monte Amara - facebook.com facebook #Pedaggio. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato i sistemi tariffari di pedaggio per le concessioni autostradali in essere e per le nuove concessioni. Il punto da cui partire è il principio del pay per use. tinyurl.com/yarzjxn7 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.