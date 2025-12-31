Nuove concessioni a Lignano una diventerà spiaggia per cani

Da udinetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre, a Lignano Sabbiadoro, sono state assegnate sei nuove concessioni per la gestione delle spiagge. Tra queste, una sarà dedicata ai cani, offrendo un’area appositamente destinata ai nostri amici a quattro zampe. Queste nuove assegnazioni mirano a migliorare l’offerta balneare della località, garantendo servizi più diversificati e rispettosi delle esigenze di tutti i visitatori.

Sono state scelte l'ultimo giorno dell'anno le nuove sei concessioni per la gestione delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Si vanno a sommare a quelle assegnate meno di dieci giorni fa, il 22 dicembre, e da aggiudicare ne mancano ormai solo tre sulle sedici messe in palio in primavera, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

nuove concessioni a lignano una diventer224 spiaggia per cani

© Udinetoday.it - Nuove concessioni a Lignano, una diventerà spiaggia per cani

Leggi anche: Thailandia, i cani randagi festeggiano il Natale in spiaggia

Leggi anche: Recco, nuove concessioni sul mare: spazio a beach volley e ittiturismi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Recco, nuove concessioni sul mare: spazio a beach volley e ittiturismi - Recco – Nelle pieghe del Pud, il Piano urbanistico di dettaglio, della città di Recco ci sono anche quattro nuove concessioni balneari. ilsecoloxix.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.