Nuove barriere stradali sulla strada provinciale del Mottarone

A novembre si sono conclusi i lavori sulla strada provinciale del Mottarone, nel comune di Armeno, con l’installazione di un chilometro di nuove barriere di sicurezza. Questi interventi mirano a migliorare la protezione e la viabilità della zona, garantendo maggior sicurezza per automobilisti e residenti. La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali rappresenta un passo importante per la tutela di questa area.

Si sono conclusi lo scorso novembre i lavori sulla strada provinciale del Mottarone, nel comune di Armeno, per la posa di un chilometro di nuove barriere stradali.L'intervento è stato eseguito dal settore Viabilità della Provincia di Novara, per un costo totale di oltre 1 milione e mezzo di euro.

