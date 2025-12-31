Nuova tassa sui rifiuti cambia tutto Arriva il via libera della commissaria

Da domani, anche a Figline e Incisa, entrerà in vigore la nuova tassa sui rifiuti, la Taric, che sostituisce il precedente sistema di pagamento. L'introduzione di questa tariffa corrispettiva rappresenta un cambiamento importante nella gestione dei rifiuti, con effetti che interesseranno famiglie e attività locali. La decisione ha ricevuto il via libera dalla commissaria competente, segnando un passo verso nuove modalità di approvvigionamento e responsabilizzazione nella raccolta differenziata.

Da domani anche a Figline e Incisa scatterà la Taric, la tariffa corrispettiva per il pagamento dei rifiuti. Lo ha deciso la commissaria prefettizia: la viceprefetto Antonietta Lonigro ha ratificato l'adozione del regolamento comunale "a conclusione di un percorso già avviato negli anni scorsi e previsto dagli strumenti di programmazione dell'ente dalle precedenti amministrazioni comunali, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità d'ambito Toscana Centro". Ha concluso quanto il consiglio comunale non aveva fatto. Proprio per non votarlo, gli 8 consiglieri di opposizione non si erano presentati alla seduta del 19 novembre, in cui il regolamento era iscritto all'ordine del giorno.

