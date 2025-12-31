numeri reparto offensivo da rivitalizzare serve una svolta

Il reparto offensivo del Siena necessita di un rilancio per migliorare le prestazioni e ottenere risultati più stabili. Tommaso Andolfi rappresenta una delle principali risorse in questa fase, grazie alla sua capacità di incidere in attacco e contribuire alla fase realizzativa della squadra. La sua esperienza e il suo inserimento potranno essere determinanti per affrontare con maggiore efficacia il proseguo della stagione.

Tommaso Andolfi è il giocatore che il Siena ha scelto per segnare gol e portare punti in classifica. Quelli che sono mancati per lo scarso feeling con la rete che ha caratterizzato il girone di andata della squadra di Bellazzini. Sedici i centri totali, 9 quelli arrivati dai giocatori d’attacco: 1 da Menghi che ha già concluso il suo percorso in bianconero e di è accasato al Legnago Salus, 2 da Noccioli, 3 da Nardi, Vari e Lipari. Le altre reti, oltre all’autorete di Signorini in Ghiviborgo-Siena, portano la firma di Somma, Ciofi e Mastalli che, dal dischetto, ha messo la parola fine al 2025 della Robur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

