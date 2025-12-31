Nove chili di cocaina nella Punto | la droga in un finto serbatoio del gas Sul mercato avrebbe fruttato 2 milioni di euro

Nove chili di cocaina sono stati trovati nascosti in un finto serbatoio del gas, installato al posto della ruota di scorta di una vettura. La droga, contrassegnata da uno stemma della Juventus, avrebbe avuto un valore di circa 2 milioni di euro sul mercato. L'operazione evidenzia le tecniche di occultamento utilizzate per trasportare sostanze illecite e l'importanza dei controlli nelle attività di contrasto al traffico di droga.

Nove chili di cocaina - con apposto un fantomatico stemma della Juventus - erano stati nascosti in un finto serbatoio del gas collocato al posto della ruota di scorta. Lo stupefacente era pronto per essere spacciato a Roma per le festività natalizie, compreso Capodanno.

