Novara contro l’incoerenza educativa | passare dall’abbraccio all’urlo dimostra che non sappiamo più sintonizzarci con i gradi di immaturità dei più piccoli

Daniele Novara evidenzia come, a Novara, si manifesti un problema nell’approccio educativo ai bambini. La difficoltà degli adulti nel riconoscere e rispettare i momenti di immaturità infantile si traduce in reazioni eccessive e incoerenti, come passare dall’abbraccio all’urlo. Un comportamento che rischia di compromettere il rapporto con i più giovani e di ostacolare il loro percorso di crescita.

