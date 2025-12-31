Novara contro l’incoerenza educativa | passare dall’abbraccio all’urlo dimostra che non sappiamo più sintonizzarci con i gradi di immaturità dei più piccoli
Daniele Novara evidenzia come, a Novara, si manifesti un problema nell’approccio educativo ai bambini. La difficoltà degli adulti nel riconoscere e rispettare i momenti di immaturità infantile si traduce in reazioni eccessive e incoerenti, come passare dall’abbraccio all’urlo. Un comportamento che rischia di compromettere il rapporto con i più giovani e di ostacolare il loro percorso di crescita.
Daniele Novara critica l'incapacità degli adulti di riconoscere l'immaturità infantile, trattando i bambini come piccoli adulti e reagendo con instabilità emotiva a comportamenti fisiologici come le bugie. Il pedagogista invita i genitori a contenere le proprie reazioni e a restare nella relazione educativa senza esplodere, accettando la natura provocatoria della crescita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Riforma istituti tecnici, via al gruppo lavoro: dall’adeguamento dei curricoli, all’allineamento con l’industria 4.0. Più competenze linguistiche e STEM, più rapporto con il tessuto economico. I punti
Leggi anche: «Facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto e con relazioni autentiche»
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.