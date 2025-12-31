Notte On the Road a Castione della Presolana | anche il sindaco al fianco dei ragazzi per prevenzione e controlli

Martedì 30 dicembre a Castione della Presolana si è svolta la Notte On the Road, un evento dedicato alla prevenzione e alla sicurezza dei giovani. Il sindaco Samantha Tagliaferri ha partecipato attivamente, affiancando la Polizia Locale nelle attività di controllo e dialogo sul territorio. Un'iniziativa che ha rafforzato il rapporto tra amministrazione e giovani, promuovendo una cultura della responsabilità e della sicurezza in modo semplice e diretto.

Una Notte On the Road che ha unito prevenzione, controlli e relazione educativa, quella vissuta nella serata di martedì 30 dicembre a Castione della Presolana, dove il sindaco Samantha Tagliaferri ha scelto di essere “on the road” insieme ai ragazzi del progetto, affiancando la Polizia Locale nelle attività sul territorio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ragazzi On the Road, presieduta da Egidio Provenzi, ha visto la partecipazione del vicepresidente e fondatore del progetto Alessandro Invernici, di parte della direzione dell’Associazione, degli operatori della Polizia Locale e del presidente del Corpo Volontari Presolana, Fulvio Canova, in una serata dal forte valore simbolico e operativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

