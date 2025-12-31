Note sotto il Fortino | si balla con le più coinvolgenti hit dance pop

A Forte dei Marmi, piazza Garibaldi si anima questa sera con il Concerto di Fine Anno, a partire dalle 21.45. La serata prevede musica dal vivo e momenti di convivialità, creando un’occasione per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo. Durante l’evento, sotto il Fortino, si potrà ascoltare musica dance pop coinvolgente, in un’atmosfera piacevole e partecipativa.

FORTE DEI MARMI Scocca la mezzanotte in piazza. Stasera ci sarà aria di festa a partire dalle 21.45 e piazza Garibaldi diventerà il cuore pulsante del Concerto di Fine Anno, una lunga serata di musica dal vivo che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. L'apertura sarà affidata alla voce di Caterina Ferri, seguita dall'esibizione della TSS Band, che proporrà lo spettacolo Groove Celebration, costruito sulle grandi hit dance-pop dagli anni Sessanta a oggi. Poco prima della mezzanotte sono previsti i saluti dell'amministrazione comunale, seguiti da un nuovo set dal vivo della band. Dopo l'arrivo del nuovo anno, la serata proseguirà con la selezione musicale di Emanuele Matteucci, che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda con una proposta musicale dinamica e attuale.

L'inizio di questo nuovo anno sarà speciale. Il 4 gennaio alle 21:00 tutti a Boccia al Mauro a Terzigno per "Note sotto l'albero", dove si potrà trascorrere una bellissima serata all' insegna della musica e della condivisione insieme a Gianluca Capozzi. - facebook.com facebook

