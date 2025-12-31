Nonna Moderna porta in Pediatria ’La favola di Ciccio e Riccio’

Per il quarto anno consecutivo, Nonna Moderna, Rita Guerrini, rinnova l’iniziativa “Ti regalo una favola” nelle pediatrie della Romagna. Con il progetto “La favola di Ciccio e Riccio”, si promuove la lettura e il piacere dell’immaginazione tra i piccoli pazienti, offrendo un momento di conforto e serenità durante il periodo natalizio. Un gesto semplice che contribuisce a rendere meno difficile l’esperienza ospedaliera.

Per il quarto anno consecutivo, il progetto "Ti regalo una favola" di Nonna Moderna, alias Rita Guerrini, torna a portare lettura e immaginazione nelle pediatrie della Romagna durante il periodo natalizio. Quest'anno l'autrice ha fatto visita alla Pediatria di Comunità di Forlì, alla Pediatria dell'Ospedale di Ravenna, alla Pediatria dell'Ospedale di Cesena e, per la prima volta, anche alla Pediatria dell'Ospedale di Faenza, completando idealmente il percorso che da anni dedica ai bambini in cura nel territorio romagnolo. Protagonista dell'edizione 2024 è la nuova "Favola di Ciccio il Riccio", la storia di un piccolo riccio che fatica ad accettare i propri aculei, ma che grazie agli incontri e agli eventi della vita scopre come ciò che percepiva come un limite possa diventare un punto di forza.

