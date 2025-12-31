Non voglio essere l' amante di un uomo sposato Sfogo della Abascal su Emanuele Filiberto

Adriana Abascal ha recentemente commentato la fine della sua relazione con Emanuele Filiberto, sottolineando il desiderio di non essere mai stata l'amante di un uomo sposato. Dopo settimane di voci di crisi, la coppia ha ufficialmente interrotto il rapporto, lasciando emergere tensioni e confronti pubblici. Questa vicenda evidenzia le difficoltà e le complessità delle relazioni sentimentali sotto i riflettori.

Non sembra essere finita bene fra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. I due hanno interrotto la loro relazione questo mese dopo che da tempo si parlava di crisi, ed entrambe le parti sono già andate all'attacco. La prima a finire nell'occhio del ciclone è stata l'ex modella messicana, accusata di aver calcato la mano perché desiderosa di diventare una Principessa a tutti gli effetti. Adesso, invece, è proprio la Abascal a parlare, e a puntare il dito contro il Principe. Intervistata da Chi, l'ex fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia ha dichiarato: "Non mi interessa diventare Principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

