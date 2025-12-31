Non solo Sinner il 2025 altro anno d' oro per il tennis italiano

Il 2025 si conferma come un anno di successi per il tennis italiano, rafforzando la posizione dei nostri atleti sia nel circuito maschile che in quello femminile. Dopo anni di crescita e investimenti, il movimento nazionale continua a dimostrare la propria solidità a livello internazionale, contribuendo a mantenere l’Italia tra le nazioni di punta nel panorama tennistico mondiale.

AGI - Il 2025 è stato di nuovo un anno d'oro per il tennis italiano che consolida il suo dominio mondiale a livello maschile e la sua forza anche tra le donne. La notizia è che Jannik Sinner, impegnato a contendersi il tetto del mondo con Carlos Alcaraz, è accompagnato da un movimento in vertiginosa crescita. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati i protagonisti del trionfo in Coppa Davis a Bologna, facendo dell'Italia la prima nazione dal 1972 a vincere tre volte di fila l'insalatiera, la prima a farlo da quando non esiste più il Challenge Round. Un'impresa incredibile, tenuto conto che Cobolli è stato protagonista di due rimonte epiche e alla fine i due singolaristi amici fin da bambini hanno portato tutti i punti azzurri delle Final 8, chiuse da imbattuti. 🔗 Leggi su Agi.it

