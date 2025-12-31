Non solo cotechino e lenticchie | anche uva vongole e frutta secca Tutti i piatti simbolo del Capodanno

Oltre al tradizionale cotechino e lenticchie, i festeggiamenti di Capodanno comprendono anche altri piatti simbolo. Uva, frutta secca, vongole e dolci tipici arricchiscono la tavola, rappresentando prosperità, fortuna e convivialità. Questa varietà di preparazioni riflette le diverse tradizioni regionali e le speranze per il nuovo anno, offrendo un panorama gastronomico vario e ricco di significato.

I piatti simbolo del Capodanno? Non solo cotechino e zampone con le lenticchie, che rappresentano ricchezza e abbondanza (le lenticchie come monete, il maiale come benessere), ma anche piatti di mare come gli spaghetti alle vongole e dolci come gli struffoli. O anche l'uva e la frutta secca. Noci, mandorle, pistacchi, anacardi, arachidi e fichi secchi, insieme a 12 acini d'uva mangiati allo scoccare della mezzanotte, sono augurio di fortuna.

Perché mangiamo le lenticchie e ci vestiamo di rosso: l'origine e il significato delle tradizioni di Capodanno - Un bacio sotto il vischio, qualche chicco di melagrana e un grappolo d'uva: tutti i«riti» per entrare al meglio nell'anno nuovo in Italia e tutto il mondo ... corriere.it

Capodanno in Puglia, trionfano le lenticchie sulle tavole - Secondo un’analisi di Coldiretti Puglia nei mercati di Campagna Amica, l’85% delle famiglie pugliesi non rinuncia a q ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cestini con lenticchie e cotechino, così tutti mangeranno la loro piccola porzione - facebook.com facebook

Il cotechino si può servire con le classiche lenticchie, ma anche con il purè o la polenta. Ecco i trucchi per prepararlo al meglio e le nostre super ricette x.com

