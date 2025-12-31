Non si avevano più sue notizie da un giorno | escursionista trovato morto in fondo a un vallone

È stato ritrovato senza vita l'escursionista francese scomparso da ieri sera a Beaulard, in Alta Valle di Susa. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine, che avevano avviato le ricerche nella zona. La scoperta è avvenuta in fondo a un vallone, dove l'uomo è stato trovato senza vita. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

È stato ritrovato morto l'escursionista francese di cui non si avevano più notizie da ieri sera a Beaulard (Torino), in Alta Valle di Susa. Il corpo si trovava in fondo a un vallone nella zona del torrente Sanità, dove l'uomo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, è scivolato. L'allarme. 🔗 Leggi su Today.it

