Non si avevano più sue notizie da un giorno | escursionista trovato morto in fondo a un vallone

È stato ritrovato senza vita l'escursionista francese scomparso da ieri sera a Beaulard, in Alta Valle di Susa. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine, che avevano avviato le ricerche nella zona. La scoperta è avvenuta in fondo a un vallone, dove l'uomo è stato trovato senza vita. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

È stato ritrovato morto l'escursionista francese di cui non si avevano più notizie da ieri sera a Beaulard (Torino), in Alta Valle di Susa. Il corpo si trovava in fondo a un vallone nella zona del torrente Sanità, dove l'uomo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, è scivolato. L'allarme. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Non si avevano più sue notizie da un giorno: escursionista trovato morto in fondo a un vallone Leggi anche: Camaiore: trovato morto in casa, da giorni non si avevano sue notizie Leggi anche: Uomo trovato morto in casa nel Salernitano: non si avevano sue notizie da una settimana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Carabinieri ritrovano Andrew Speranza: il SIM Carabinieri Siracusa plaude all’operato dei colleghi di Lentini Lentini (SR) – Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di Andrew Speranza, il giovane di 25 anni di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.