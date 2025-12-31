Non sarà un anno facile Ma potrebbe essere quello giusto

L’ultimo minuto dell’anno si avvicina, portando con sé un momento di riflessione silenziosa. In questa fase, mentre all’esterno esplodono i fuochi d’artificio, dentro le case il tempo sembra fermarsi, invitando a un’attenzione calma e attenta. È un’occasione per osservare, senza fretta, ciò che è stato e pensare a ciò che potrebbe essere, in un anno che si apre con nuove possibilità.

