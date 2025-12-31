non il solito soprabito 5 capispalla eleganti e originali da provare

Scopri cinque capispalla eleganti e originali, ideali per completare con stile ogni outfit. Oltre al classico vestito lungo da Grand Soiré, le giacche e i soprabiti devono coniugare raffinatezza e praticità, rispettando alcune caratteristiche di stile fondamentali. In questa selezione, troverai soluzioni che uniscono sobrietà e originalità, offrendo alternative raffinate al solito soprabito senza eccessi.

I l vestito lungo da Grand Soiré e è solo il punto di partenza. A fare la differenza, oggi, è ciò che si indossa sopra: il capospalla o la giacca devono rispettare diverse caratteristiche di stile. L’ultimo tocco sull’abito da sera lungo non è mai un dettaglio secondario. È ciò che definisce il look, ne cambia il registro e lo rende davvero attuale. E no, il solito blazer, secondo gli stilisti, non basta più. Come abbinare il cappotto lungo dalla mattina alla sera, tra casual e tailoring X Leggi anche › Occasioni brillanti. Come abbinare i gioielli all’abito da sera nell’Inverno 20252026 Che sia un cappotto, una mantella o una giacca in pelle dal carattere deciso, le sfilate Autunno-Inverno 20252026 confermano che l’eleganza dell’outfit da gala parte dall’ultimo strato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

