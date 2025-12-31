Sempre più spesso, si vedono in città auto di grossa cilindrata con targa ucraina, segno di un legame diretto con il conflitto in corso. In un contesto internazionale complesso, è importante riflettere sulla reale efficacia di inviare armi e denaro. Spesso, queste misure non portano ai risultati sperati e rischiano di alimentare ulteriori tensioni, senza contribuire a una soluzione duratura.

A Milano, ma non solo, mi succede con una certa frequenza di incrociare auto di grossa cilindrata con targa ucraina. Non penso si tratti di turisti, né di imprenditori in viaggio d’affari. Immagino siano persone che possono permettersi di fuggire dalla guerra. Ovviamente non li biasimo: al posto loro probabilmente anche io cercherei di salvare la pelle, mettendo migliaia di chilometri tra me e le bombe di Putin. Però è un dato di fatto che a quasi quattro anni di distanza dall’inizio dell’invasione russa, gli ucraini non ne possano più dei missili che cadono sulle loro teste ogni giorno. Domenica un lettore, che ringrazio perché spesso mi segnala articoli apparsi sulla stampa estera, insieme con gli auguri mi ha mandato un rapporto dell’Unhcr (cioè dell’Onu) sul numero di rifugiati con passaporto di Kiev. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non ha più senso mandare armi e soldi in Ucraina

Leggi anche: Ucraina: Salvini, 'stop guerra priorità, no a soldi e armi a Kiev per altri 50 anni'

Leggi anche: Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Feriti, con le stampelle e i bastoni, senza braccia; i soldati russi hanno mostrato chi Mosca man...

Tecnico Fotovoltaico. Symphonic Planet · Tension. Puoi mandare un elettrico ovunque nel mondo ma troverà sempre un lavoro fatto da un EDM (elettricista di merda) In questo caso spina volante nel vero senso della parola #elettricistadimerda #fotovoltaico - facebook.com facebook

Questa parte del regolamento dice praticamente "possiamo mandare chi vogliamo" quindi non ha senso continuare a fare calcoli e ipotesi x.com