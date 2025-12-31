Non farli esplodere il video contro i petardi del Policlinico di Bari

Il video del Policlinico di Bari invita alla riflessione sull'uso dei petardi, mostrando immagini di incidenti e interventi medici. Attraverso testimonianze di medici e operatori sanitari, si evidenzia l’importanza di evitare esplosioni che possono causare gravi ferite e amputazioni. Un messaggio semplice ma diretto, volto a sensibilizzare sul rispetto della sicurezza durante le festività e prevenire conseguenze dolorose.

Immagini di mani amputate e arti ricostruiti si alternano agli appelli di medici e operatori sanitari: “Non farli esplodere”. Fino al messaggio finale, netto e inequivocabile: “Il miglior modo per proteggersi è non usarli”. Il Policlinico di Bari ha affidato a un video pubblicato su Instagram il suo messaggio di sensibilizzazione sui traumi da scoppio di petardi. Secondo il Viminale, l’anno scorso i feriti per i festeggiamenti di Capodanno furono 309: il numero più alto degli ultimi dieci anni. Ma al Policlinico di Bari, ben prima della notte di San Silvestro, sono già stati trattati due feriti gravi da scoppio di petardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Non farli esplodere”, il video contro i petardi del Policlinico di Bari Leggi anche: Bufera a Bari: Landini trasforma il Policlinico in palco contro il governo Leggi anche: Rischio genetico di cancro del pancreas e pancreatite cronica: il Policlinico di Bari in due studi nazionali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ecco cosa può succedere maneggiando i botti; A Bari i botti fanno i primi danni, 2 feriti gravi alle mani: dal Policlinico un video di sensibilizzazione; VIDEO | Caro voli, sit in in aeroporto: “Biglietti fino a 500 euro per tornare, qualcuno costretto a fare scalo a Budapest”. Botti di Capodanno: già casi di amputazione in ospedale - L’ospedale lancia un video shock e l’appello: “Non farli esplodere”. pugliapress.org

