Non ci separa neanche la morte Il volto di Canale 5 rompe il silenzio dopo la perdita del marito

Dopo giorni di silenzio sui social, il volto di Canale 5 si apre per condividere il suo dolore in seguito alla perdita del marito. Un momento di riflessione e di sincera testimonianza, che mostra come il lutto possa essere affrontato con sobrietà e rispetto, senza rinunciare alla propria umanità. Un messaggio di vicinanza e di forza, destinato a far riscoprire l’importanza del supporto nei momenti difficili.

Il silenzio durato giorni sui social aveva lasciato spazio solo al dolore e alle domande di chi la segue da anni. L’ex ballerina di Amici e oggi influencer ha deciso di rompere quel silenzio dopo la morte improvvisa del marito, scomparso a inizio dicembre a soli 41 anni. Un lutto che ha colpito duramente la sua famiglia e che ha cambiato in modo drammatico l’inizio delle festività natalizie, trasformando un momento di attesa e preparazione in una tragedia improvvisa. Salvatore Raciti, imprenditore siciliano a capo di uno stabilimento balneare catanese, è stato stroncato da un malore mentre si trovava nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

