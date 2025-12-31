Presentazione del libro di????????????? (edizioni??????) e dibattito con l'autore e rappresentanti sindacali.Uno spazio per scambiare liberamente idee, contatti e opinioni senza discriminazioni di genere, disabilità, età, discendenza, orientamento sessuale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - "Non avete voglia di lavorare"

Leggi anche: Avete visto Zalone e avete voglia di fare un cammino senza andare a Santiago? Ecco quelli da fare in Italia

Leggi anche: Fabo Herons, primo giorno per Sacchetti . Sorrisi, energia e tanta voglia di lavorare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Oroscopo di oggi 30 dicembre 2025: le previsioni segno per segno; Prima e dopo The Walking Dead: intervista a Charlie Adlard; Pirru: «Reggio Emilia ha la pizza più costosa? Vi spiego il lavoro che c’è dietro la mia»; Nemmeno il sogno americano è più gratis.

I giovani non hanno voglia di Lavorare!?

Avete voglia di un’esperienza davvero speciale in montagna Quando il sole tramonta e le piste si svuotano, la magia continua. Le cene in quota, raggiungibili a bordo del gatto delle nevi, sono il modo perfetto per vivere la montagna anche di sera. Lontano d - facebook.com facebook