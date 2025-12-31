Nola arrestato 22enne per spaccio | sequestrati hashish marijuana e oltre mille euro

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Nola ha arrestato un 22enne nolano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante l’operazione sono stati sequestrati hashish, marijuana e oltre mille euro in contanti. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga sul territorio, mirate a garantire maggiore sicurezza pubblica.

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Nola, dove nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Nola hanno arrestato un 22enne nolano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo nell'abitazione Durante specifici servizi di controllo del territorio, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione

