No neanche quest'anno i centri in Albania tanto decantati da Giorgia Meloni hanno funzionato

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, i centri in Albania sono stati spesso presentati come una soluzione efficace. Tuttavia, l’esperienza recente suggerisce che questa promessa non si sia concretizzata come previsto. Nonostante le dichiarazioni e gli sforzi politici, i risultati ottenuti non sembrano aver soddisfatto le aspettative, evidenziando la complessità delle sfide legate a questa strategia.

"I centri in Albania fun-zio-ne-ran-no", è il mantra che Giorgia Meloni va ripetendo ormai da parecchio tempo. Eppure neanche quest'anno i centri hanno funzionato. E nonostante le speranze riposte sul nuovo Patto Ue migrazione e asilo, non è detto che funzionino nemmeno nel prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

