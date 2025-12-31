No neanche quest'anno i centri in Albania tanto decantati da Giorgia Meloni hanno funzionato

Negli ultimi anni, i centri in Albania sono stati spesso presentati come una soluzione efficace. Tuttavia, l’esperienza recente suggerisce che questa promessa non si sia concretizzata come previsto. Nonostante le dichiarazioni e gli sforzi politici, i risultati ottenuti non sembrano aver soddisfatto le aspettative, evidenziando la complessità delle sfide legate a questa strategia.

