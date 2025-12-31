No neanche quest'anno i centri in Albania tanto decantati da Giorgia Meloni hanno funzionato
Negli ultimi anni, i centri in Albania sono stati spesso presentati come una soluzione efficace. Tuttavia, l’esperienza recente suggerisce che questa promessa non si sia concretizzata come previsto. Nonostante le dichiarazioni e gli sforzi politici, i risultati ottenuti non sembrano aver soddisfatto le aspettative, evidenziando la complessità delle sfide legate a questa strategia.
"I centri in Albania fun-zio-ne-ran-no", è il mantra che Giorgia Meloni va ripetendo ormai da parecchio tempo. Eppure neanche quest'anno i centri hanno funzionato. E nonostante le speranze riposte sul nuovo Patto Ue migrazione e asilo, non è detto che funzionino nemmeno nel prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nei centri in Albania ci sono 25 migranti: dovevano essere trentamila, secondo Giorgia Meloni
Leggi anche: Vertice Meloni-Rama a Roma, firmati 15 accordi per oltre €3mld l’anno: dai centri immigrazione all’energia, sul tavolo anche ingresso Albania in Ue
