Nkunku Milan il Fenerbahce in pressing sul francese Ma il giocatore ha una chiara volontà Tutti i dettagli

Nkunku, obiettivo del Milan, sta ricevendo un intenso interessamento dal Fenerbahce. Tuttavia, il calciatore ha espresso chiaramente le sue preferenze, mostrando una volontà ferma riguardo al futuro. Nonostante il pressing turco, Nkunku sembra deciso a seguire una direzione diversa, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso. Di seguito, tutti i dettagli sulle ultime novità riguardanti il suo trasferimento.

Nkunku Milan, il forcing del Fenerbahce non sembra dare i frutti sperati. Il calciatore, infatti, non è allettato dalla destinazione turca Il corteggiamento del Fenerbahce non sembra scalfire la volontà di Christopher Nkunku. Nonostante l’offerta verbale dei turchi, che incontrerebbe il favore del Milan solo di fronte a una proposta scritta per un trasferimento a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

